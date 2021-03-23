現今NBA的三分球似乎太氾濫了，傳奇射手雷艾倫(Ray Allen)也是這麼想的。上周接受ESPN節目訪問時，艾倫認為大部分的球隊都被三分球限縮了戰術選擇，導致可看性降低。「比賽仍舊非常好看，只是我覺得也失去很多精華，就如我幾天前說過的，中距離攻防正逐漸消失。」

艾倫生涯場均出手5.7次三分球，在十幾年前是很了不起的，當今聯盟卻有52人出手達到5.7次，可見這些年的改變之大。艾倫稱讚2019年奪冠的多倫多暴龍隊，儘管暴龍有幾位三分射手，但他們(主要是里歐納德Kawhi Leonard)還是會藉著假動作切到中距離再出手。「現在的球員卻是做了假動作之後，撤步到三分線外投籃。」

聯盟的球風改變連帶影響打籃球的青少年，艾倫說：「我認為這對下一代有害，所以我時常告訴我的球員(艾倫現在是教練)要從大學籃球和NBA學習，但不要自我設限在三分球，不要一開始就投三分，要建立自己的比賽節奏，找機會上籃，設法站上罰球線。」雖以三分神射聞名，其實艾倫早年是個全能型的進攻球員，他也擅長切入和灌籃。

艾倫還主張「出手三分球的最佳時機」是在搶到進攻籃板之後，但是現在的球員在第一波攻勢就直接砍三分了。他相信禁區長人仍有無可取代的優勢，其中的高手在籃下通常擁有接近6成的命中率，要多給他們發揮的機會。

(中時新聞網)