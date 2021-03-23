台灣民意基金會針對反萊豬及藻礁公投最新民調顯示，6成4不滿意，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的3成7； 5成4樂見「藻礁公投」通過。與會者皆認為，這兩項公投應該都會過關。

台灣民基金會董事長游盈隆說，反萊豬及藻礁公投，40％是非國民黨認同者，不可能都是國民黨操作的，顯然民進黨得先說服自己支持者。未來在野黨反萊豬公投勢必如魚得水，輕易從中吸取巨大能量，若反萊豬公投因此通過，將在根本處腐蝕蔡政府領導威信。

對於滿不滿意萊豬進口民調顯示，7％ 非常滿意，20.6％還算滿意，26.7％不太滿意，37.1％一點也不滿意，8.7％沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，台灣20歲以上成年人中，2成8基本上滿意蔡政府開放美國萊豬進口，6成4不滿意，不滿意者比滿意者多 36 個百分點。

從政黨傾向看，民進黨支持者中，5成1基本上滿意開放美國萊豬進口，3成8不滿意；國民黨支持者中，9成1不滿意，3.5％滿意;民眾黨8成5不滿意，1成1滿意；時代力量3成5滿意，6成1不滿意；中性選民中，7成1不滿意，1成7滿意。

20到24 歲不滿意比例高達7成7，45到54 歲公民不滿意比例高達7成2。

被問到贊不贊成用公投推翻萊豬進口政策？ 33.6％非常贊成，28.7％還算贊成，16.9％不太贊成，13.9％一點也不贊成，7％沒意見、不知道、拒答。 高達6成2贊成用公投推翻蔡政府的萊豬進口政策，3成1不贊成。贊成者比不贊成者多 31 個百 分點。

民進黨支持者中，4成3贊成用公民投票的方式推翻蔡政府的萊豬進口政策，5成3不贊成；國民黨9成1贊成，5.4％不贊成；民眾黨8成2贊成，1成4不贊成；時代力量5成7贊成，4成3不贊成；中性選民6成4贊成，2成2 不贊成。

被問到可不可能去投票？30.6％非常可能，31.8％還算可能，18.5％不太可能，14.9％一點也不可能。高達六成二可能去投票，民進黨支持者中有5成可能去投票，顯然此項公投將輕易跨越公投法所規定同意票不得少於四分之一選民總數的規定 。

游盈隆說，強烈不滿意這項政策者佔成年人口總數的3成7，意味蔡政府自去年8月底宣佈開放美國萊豬進口迄今近7個月，續遭遇強大社會主流民意的反彈，而且沒有緩和的跡象。

藻礁公投上23.1％非常樂見，30.7％還算樂見，16.8％不太樂見，8.1％一點也不樂見；顯示5成4基本上樂見「藻礁公投」通過，民進黨支持者就有4成3樂見。

對於是否去投票？27.7％非常可能，31.6％還算可能，19.8％不太可能，14.7％一點也不可能， 其中民進黨支持者中，有5成4可能參與投票。

台灣維新發起人蘇煥智認為，民調來看，兩個公投過關的可能性很高，這對台灣在公共政策決策上會是歷史上大事，這裡面支持者很多年輕人都支持蔡英文兩岸政策，但在藻礁及反萊豬公投上是主要反對者，凸顯年輕人改變整個國家政策有特殊意義。

(中時 )