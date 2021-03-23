台灣民意基金會今（23）日公布最新民調，調查台灣人的政黨認同傾向，結果顯示，民進黨的認同者占43.1%、國民黨認同者19%，中性選民則為36.3%。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這對國民黨來說是一個警訊，甚至是崩盤的徵兆。

根據台灣民意基金會民調顯示，台灣有43.1%是綠營認同者、19%是藍營認同者。游盈隆指出，此次結果可以看出，藍綠的支持比率是1:2.27，也是藍綠最新、最精確的基本盤。

此外，民調也詢問20歲以上的民眾，對於政黨理念和主張的認同，其中13.1%的民眾非常接近民進黨；30%還算接近民進黨；5.5%非常接近國民黨；13.5%還算接近國民黨，另有35.1%自認為中性選民，1.6%不知道或拒答。

而在政黨支持度的部分，民進黨30.1%最高，其次為國民黨18.4%、民眾黨12.8%、時代力量5.8%、台灣基進4.7%，另有26.5%的民眾未表態。

(中時新聞網)