東哥遊艇(8478)公布去年財報，雖然2020年全球受到疫情衝擊，經濟活動及民眾生活模式皆因此有所改變，但私人遊艇卻更成為受青睞休閒活動方式之一，帶動東哥遊艇全年營收為42.25億元，年增14.5％。因美國工廠結束生產，認列相關費用及資產減損等一次性損失，總計3.8億元，影響每股盈餘超過4元。此外，台幣升值，也出現匯兌損失，但全年仍繳出獲利成績，稅後淨利0.94億元，年增104.8％，每股盈餘1.04元。

今年全球已陸續開始施打疫苗，各地民眾生活將可逐步回歸正軌，但何時全球能全面解封仍不確定，且持續超過一整年的疫情造成群聚恐懼心態，短期應難以弭平，預期遊艇需求仍將持續暢旺。東哥遊艇小港廠新產能將陸續開出，公司將持續推動新船型開發，調配最適產品組合。

董事會也通過盈餘分配案，將配發現金股利1元，配發比率達96％。

(時報資訊)