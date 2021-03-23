由科技股領軍，隔夜美股收高，那斯達克指數漲逾1%，惟周二香港股市開高走低，目前恆生指數跌幅已經超過1%，國企股(H股)跌1.3%。

稍早前美國、歐盟、英國與加拿大宣布就侵犯新疆人權的行為對中國實施制裁。白宮並表示，美方正在評估對中國的下一步行動。

恆生科技股開高後回落，目前跌1.68%，閱文跌逾6%，美團跌約3%。

小米在贏得阻止美國投資禁令的訴訟之後，標普道瓊指數公司宣布該公司可重新納入旗下指數，惟小米早盤仍下跌逾3%。

即將公布業績的吉利汽車跌近5%，在藍籌股中跌幅最大，其他汽車股亦表現疲弱，比亞迪現跌逾3%，東風跌2.7%，長城汽車跌2.5%。

受比特幣下跌拖累，相關概念股重挫，美圖慘跌逾13%，柏能跌12%。據coindesk報價，過去24小時比特幣下跌4.2%，報54,713.76美元，稍早前一度跌至53,795美元。

政府將收緊電子菸的監管，思摩爾暴跌近26%，中國波頓跌逾21%，中煙香港則漲逾13%。

鋼鐵金屬股走跌，鞍鋼跌8%，中國鋁業跌逾6%，馬鞍山鋼鐵跌逾5%。

(時報資訊)