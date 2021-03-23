台積電ADR、聯電ADR雙雙收高，漲幅均逾3%；台積電(2330)今早股價表現強勁，早盤反彈至603元，上漲10元，盤中漲幅收斂，仍在平盤之上；聯電(2303)同步開高，外資周一率先對聯電轉買，買超15200張。

美國公債殖利率拉回，激勵美股走揚，尤其美國科技股勁揚，那斯達克指數漲1.23%，費城半導體指數大漲2.2%。

台積電ADR 22日上漲3.55美元，漲幅3.12%，達117.18美元，折台幣每股667.74元。台積電周一收在593元，隨著台積電ADR上攻，台積電今天股價同步走高，早盤一度突破600元關卡，觸及603元價位，市值達15.63兆元。外資周一續賣超台積電8763張。

聯電ADR 22日上漲0.34美元，漲幅4.13%，達8.57美元，折台幣每股48.84元。聯電周一強攻，收盤為48.2元，以外資為首的三大法人聯手買超21715張。

美國公債殖利率拉回，激勵美股走揚，台積電ADR、聯電ADR雙雙收高，漲幅均逾3%；晶圓代工產能持續吃緊，兩家公司第一季營收可望再創新高，全年營收也都可再創新高紀錄。台積電、聯電今早隨ADR上漲，今日成為台股撐盤主力。

(時報資訊)