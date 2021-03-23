郭姓男子找不到女友，冒用帥氣男模照片在交友軟體上約炮，女大生被騙赴約，郭男為免穿幫，藉口要求女大生蒙眼性交，2人嘿咻一半，女大生發現郭根本不是男模而拒絕，但郭仍硬上，高院依強制性交罪判郭徒刑3年2月，除台北地院判郭賠女大生40萬元外，另女大生向台北地檢署申請被害人補償，獲補償10萬6000多元醫療費及精神撫慰金，檢方擬向郭男追償。

判決指出，郭男在「SKOUT」上交友，因擔心自己體型外貌不佳，冒用帥氣男模照片，進而結識20歲女大生。女大生誤以為郭男是男模，同意發生性行為，2018年11月15日晚間11時，女網友前往郭的住處，郭男則藉口有特殊癖好，要求女大生戴眼罩做愛，性交過程中，郭男詢問「我是不是有點胖？」女大生掀開眼罩一看，驚見眼前的人不是男模，嚇得推拒：「不要，你不是那個人」郭男卻仍硬上幾十秒才罷手。

女大生事後立刻到醫院驗傷，並傳訊給友人訴苦「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」，同時在通訊軟體上找到男模本人，傳訊提醒「你的照片在交友軟體上被盜用」、「對方用你的名字你的身分在約炮」、「我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅」。

北院刑庭一審依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，郭男上訴，辯稱自己有勃起障礙，並提出診斷證明佐證，但高等法院刑庭二審認為，診斷證明是在案發後才取得，無法證明案發時陽痿，不採信郭男辯詞，駁回郭上訴，仍判刑3年2月，全案仍可上訴。

女大生日前向北檢申請犯罪被害補償，檢方補償她10萬6000多元醫療費及精神撫慰金。

(中時 )