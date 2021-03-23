美股四大指數22日同步大漲，漲幅在0.32～2.2％之間，市場情緒樂觀，標普500 VIX期指22日從盤中23多最後大跌收21.73，在台股交易、與該期指連動的富邦VIX淨值最低來到2.07元，創下基金發行以來最低，股價也再度回測2.42元前波低點、大跌逾8％。

隨後在台北時間23日開盤後，標普500 VIX期指呈現小幅反彈，到接近22，期富邦VIX淨值及價格同步小幅上揚，淨值來到2.09元，但仍與2元警戒線逼近，股價小幅反彈至2.5元附近、下跌5.3％。

期富邦VIX上市時淨值20元，依契約規定，若該檔ETF近30日平均淨值掉落至上市時的十分之一、即2元以下時，就要面臨下市清算的命運，去年年初因疫情爆發，讓期富邦VIX免於下市，但這波美股多頭強勁，持續創新高，期富邦VIX淨值頻頻新低，下市的陰影也揮之不去。

(工商 )