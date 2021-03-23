大陸調研機構胡潤23日公布「2021數雲－胡潤大消費民企百強榜」，榜單顯示，華為以人民幣（下同）1.1兆元價值，成為中國大消費領域價值最高民營企業，美的以5,800億元價值位列第二，海天以5,000億元價值位列第三，比亞迪以4,900億元價值排第四，小米以4,600億元價值排第五。上榜企業總價值9.86兆元；從數量來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。

中新網報導，根據榜單，從行業分佈來看，食品、家電行業上榜企業數量最多。其中，食品行業代表企業有雙匯、頤海國際、達利；家電代表企業有美的、格力、海爾；汽車代表企業有比亞迪、蔚來、長城；服裝代表企業有安踏、李寧、海瀾；手機代表企業有華為、小米、vivo等。

從地域分佈來看，廣東上榜企業數量最多共有36家；浙江和上海分別以12家和11家位列二三。北京位列第四，上榜10家企業。福建、四川以5家企業上榜並列第五。從城市來看，深圳和上海上榜企業最多，分別有11家；其次是北京和廣州，分別有10家；杭州第五，有7家。

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