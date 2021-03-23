人民幣兌美元中間價23日報6.5036元，較上日報價6.5191元上揚155個基點，單日漲幅0.24％。

截至上午11點，人民幣兌美元在岸價報6.5109元，較上日收盤價6.5100元下跌9個基點，跌幅0.01％。

人民幣兌美元離岸價報6.5091元，下跌20個基點，跌幅0.03％。

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(工商 )

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