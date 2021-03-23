人民幣中間價升155個基點 11:312021/03/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報6.5036元，較上日報價6.5191元上揚155個基點，單日漲幅0.24％。 截至上午11點，人民幣兌美元在岸價報6.5109元，較上日收盤價6.5100元下跌9個基點，跌幅0.01％。 人民幣兌美元離岸價報6.5091元，下跌20個基點，跌幅0.03％。 營運給力 台泥、亞泥有錢景 奇偶配1元 終結連三年零股息 (工商 ) #上揚 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－台泥 價量齊揚短多氣盛 04:102021/03/23 證券．權證 大陸國債即將入富 引千億美元增量資金 10:002021/03/23 兩岸 油價波動大 產油國遇挑戰 04:102021/03/23 投資理財 網吐槽 共享消費悄悄漲 買新的較划算 04:102021/03/23 焦點新聞 陸按兵不動 LPR連11月持平 04:102021/03/23 全球財經 佳世達、微星 權證發燒 04:102021/03/23 證券．權證 《生醫股》泰福申請藥證前FDA會議 結果正面樂觀 10:002021/03/23 財經 好驚險 弱視拾荒婦暗夜推車路中飄移 10:102021/03/23 寶島 《半導體》聯詠長線吃蘋果進補 外資升目標價至680元 09:092021/03/23 財經 台幣連六貶 收今年新低 04:102021/03/23 財經要聞 民眾黨、時力 促速開徵耗水費 04:102021/03/23 財經焦點 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 只押台積電錯失4大飆股 散戶敗在這3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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