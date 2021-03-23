2021彩色海芋季將開幕，主花毯為高達5公尺的「愛神美人魚」(圖：桃園市政府農業局提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

2021桃園彩色海芋季將於本週六(3/27)粉彩登場，為期16天，活動至4月11日。今(2021)年展區由6萬株彩色海芋構成，多達13品種，8個色系，其中更有紫色、黑色等特殊色系，搭配2萬株百合及香水百合，以「海洋奇芋記」為主題來布展設計，桃園市大家長市長鄭文燦表示，溪海休閒農業區的彩色海芋季以愛情為策畫主軸，這次更將科普知識結合策展理念，立體花卉裝置為載體，打造5.9公頃的海底花卉樂園。寓教於樂的策展方式，讓活動不再只有打卡拍照，更能從歡樂中學習新知，歡迎大朋友、小朋友一起前來感受海洋生物的浪漫情懷。

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(圖：桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題(圖：桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題，圖為示意圖(圖：桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題，圖為示意圖(圖：桃園市政府農業局提供)

桃園彩色海芋季以「海底生物」為主題，圖為示意圖(圖：桃園市政府農業局提供)

今(2021)年彩色海芋季以「海洋奇芋記」為主題為設計，展區主花毯為高達5公尺的「愛神美人魚」，美人魚戴著海芋皇冠、項鍊及心型寶石，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍。除主花毯外，河豚創作砂畫吸引戀人注意力、相愛的龍蝦手牽著手在海底散步、軟絲還會用身上的紋路訴說愛意，今年舞台區幻化為360度皆可觀看得夢幻水母等！

桃園市大家長市長鄭文燦

2021彩色海芋季即將登場

桃園市政府農業局表示，為了讓民眾能近距離欣賞彩色海芋之美，這次特別規劃海芋拍照區、波斯菊拍照區，民眾可以走進花田拍網美照，活動期間周周活動精彩不斷，主辦單位更串連週邊農場，推出集章免費換農事體驗券的活動，每日限量80份。

今年的彩芋季活動由青農代表陳士賢及花卉產銷班第二班班長-張峰智領軍，全員投入三個多月種植，並向在地花卉業者採購約20萬株的草花，聘用100%的在地人，購買100%的農產品，2021彩色海芋季以行動實質回饋溪海，同時這次旅行社如雄獅旅行社也配合推廣桃園在地花卉產業，購買當地花卉產業-海芋切花致贈團客。

除此之外，今年主辦單位邀請8間農場推出彩色海芋季期間限定的農事體驗活動，例如一級棒農場的手作彩色爆米花、和春花卉農場的香草植物DIY、陽榮農場的蔬食料理等，相關活動採限額，有興趣的朋友可能要盡早電話預約。另，活動期間也與功學社單車合作，規劃彩色海芋季單車路線，民眾可騎著單車遊賞溪海休區的農場風光。

2021桃園彩色海芋季於3月27日開展，為期16天，活動至4 月11日，橫跨清明連假，由於過往，人潮周邊交通湧現熱潮，今年特別規劃三條免費接駁車路線，分別為區外紅線(紅R)：A18高鐵桃園站行經A19桃園體育園區捷運站接駁至終點站柳樹青園藝站步行抵會場。假日區內藍線(藍B)：由陽程科技站、彩色海芋季會場、慈濟月桃站來回行駛。假日農事體驗免費接駁專車(綠G)：由溪海休閒農業發展協會串聯周邊農場假日1小時1班行駛。大家請多利用大眾運輸工具及免費接駁專車。

由於還在防疫期間，桃園市農業局長郭承泉表示，進入展區請善用主辦單位提供之酒精勤消毒手部並配戴口罩，落實自我健康管理，沒有配戴口罩者，將婉拒入場。此外，主辦單位也將搭配於官網顯示人流警示燈號，屆時配合黃紅燈發布警示訊息、調控接駁車運能暫時禁止進入。

相關訊息請至彩色海芋季活動官網(

)或至桃園彩色海芋季活動官方粉絲團查詢！

圖片：桃園市政府農業局提供

(中時新聞網)