空軍台東志航基地7聯隊2架F-5E戰鬥機昨進行炸射航線訓練結束，進行編隊返航途中，發生空中擦撞墜海重大意外，造成一名飛官殉職，一名失蹤。由於同機型的戰機在去才發生意外，彈射座椅都有彈出，飛行員卻仍然殉職，引起關注，對此，前空軍中將張延廷表示，F-5E雖老舊，但仍是性能很好的飛機，只是其彈射座椅屬舊型，彈射性能又很差，為其機型的主要隱憂。

台東志航空軍基地F-5E戰機昨天（22日）執行對地炸射訓練後，15時7分返程，兩機進行隊型調整時，疑似發生擦撞墜海；羅尚樺中尉於海面上被發現，由黑鷹直升機吊掛送醫仍不幸殉職；潘穎諄上尉仍生死未卜搜救中。

發生在去年的F-5E戰機事故，當時上尉飛行員朱冠甍也是順利跳傘並落海，但卻疑似因為跳傘高度低，遭到傘繩纏繞而大量吃水，後送就醫搶救不治，接連2次事故暴露F-5E戰機彈射座椅老舊汰換問題，並成為各界關注焦點。

對此，黃暐瀚今（23日）在臉書發文表示，現在潘穎諄還在搜救，希望奇蹟發生。羅尚樺已經殉職，太太肚子裡，還有個兩個月大的小孩。他質疑，去年十月底，一樣是空軍七聯隊，朱冠甍殉職，跳傘後頭部嚴重撞擊，致命；昨天的羅尚樺，也是跳傘後頭部嚴重撞擊，致命。到底現在F5戰機的座椅彈射，是出了什麼問題？

黃暐瀚更表示，張延廷點出F-5E是很好的飛機，雖屬於老舊機型，但功能很好，可是有一個憂慮，就是其座椅從未更新，屬於舊型的彈射座椅，彈射很差，但韓國早在2011年，就把延役的150架F-5E戰機，全面更換新型的飛行員座椅（花了420萬美金）。台灣的F-5E還有40架，即使後續會有勇鷹號接替，但也還得再用5年。為了這5年，難道不該讓飛行員，免於「彈射頭部可能重擊」的恐懼嗎？他呼籲政府，為了不要再讓明天後悔，請即刻更換F-5E座椅。

根據軍方規劃，台東基地的部訓機F-5E機將於2024年，1年內全數汰除，由漢翔研發的勇鷹高教機將接替F-5E做部訓機的任務，勇鷹預訂自今年起至2024年，交33架給空軍。

(中時新聞網)