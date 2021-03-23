生活在台灣，完善的醫療環境是一大特色。除了大醫院之外，街坊居家附近往往就有不少診所。不過還是有不少家長疑惑，不同於牙痛找牙醫、眼睛不舒服看眼科這麼明確，當孩子發燒或不舒服時，到底該看小兒科還是耳鼻喉科？還有家醫科診所，又能提供甚麼協助？

●18歲是個分水嶺 若真難分辨 可請家醫協助

如果真是幼童生病，大多家長直覺都會帶往小兒科，但若是青少年呢？家庭醫學專科鄭鈞云醫師指出，可以18歲作為分界線。她強調，別看有些國高中的孩子已經長得像大人，但有時仍舊說不清楚自己的身體狀況。

鄭鈞云醫師建議，每個孩子最好從小就有一位固定的小兒科醫師，能夠詳細追蹤孩子的成長過程，有助於在病痛時，發現特殊需求。

除此之外，家庭醫學科診所，除了可以處理一般小病外傷，更重要的是能結合家族史，更廣泛全面掌握孩子病痛的全貌。

●耳鼻喉科給藥「超有效」最好？

至於甚麼時候該看耳鼻喉科？還有不少人口耳相傳ｏｏ診所的藥超有效，別的診所看不好，去這家就ｏｋ。對於這些看診大小事，鄭鈞云醫師都有專業建議。完整內容都在《健康療天室》第20集：感冒該看耳鼻喉科？還是小兒科？看錯科竟影響健康毀一生？！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第20集 感冒該看耳鼻喉科？還是小兒科？ 看錯科竟影響健康毀一生？！

(中時新聞網)