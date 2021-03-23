64歲澎恰恰（澎哥）最近努力工作，為了償還長期拍電影所欠下的2.4億債務可說是火力全開，藝人王彩樺先前認有女性民眾雪中送炭，託她帶10萬「吃飯錢」給澎哥，許效舜、苗可麗則為澎恰恰的全新品牌跨行當設計師。近日澎恰恰開Podcast節目，回憶過去欠債過程，他承認當時為求金主投資，甚至放話說出：「贏（算）你的，輸（算）我的」，逞強到最後才導致破產局面。

澎恰恰從去年初常傳欠債失蹤，但都被他否認，去年8月他在許效舜陪伴下閃電開記者會，承認因圓拍電影夢長期欠債，債務越欠越多，導致「人格破產、信用破產」，也首度坦承外面傳言是真的，「從我拍電影到現在負債很多，把很多好友都拖進來，這幾天以來債權人緊迫盯人，欠債還錢是天經地義的事」。

澎恰恰鬆口，自己也有跟地下錢莊跟高利貸借錢還債，導致身上債務越來越多，最終壓得他喘不過氣，只好宣布破產，但他不會逃避，會努力工作希望一一將債務還清。吳淡如近期則和澎恰恰上節目，宣布已幫澎哥找出真正財務漏洞，她看好澎哥絕對能將債務還清，「因為他的才華遠勝過這二億！」

據《ETtoday星光雲》報導，澎恰恰最近在Podcast節目中談如何面對人生低谷，他回憶從拍第一部電影資金調度就遇到問題，借了2400萬台幣，加上票房、周邊、版權等收入，首部電影就賠上1800萬，他被「億萬導演」封號迷惑，鍥而不捨繼續拍片，以為總有一天能闖出好成績，他也承認自己在這幾年太自信，甚至為了借錢發了許多誓，還跟投資者承諾：「贏（算）你的，輸（算）我的」，最終只好面對現實還錢。

(中時新聞網)