大陸以台灣鳳梨驗出介殼蟲為由，禁止台灣鳳梨進口大陸，衝擊鳳梨農生計；民進黨立委陳素月今天在立院質詢農委會主委陳吉仲，此事是否為大陸「養套殺」策略？陳吉仲強調，這次他們認為只是單純防檢疫問題，不是政治因素介入，而是走市場經濟，所以不用擔心，只要解決防檢疫問題就好。

陳素月質詢，台灣出口到大陸，鳳梨佔全部的91.3％，大陸此次宣布禁令，是否為「養套殺」策略？而其他出口去中國大陸的水果中，包括釋迦、蓮霧、柚子、芒果等等，比例也相當高，這些水果會不會將來也有問題？

陳吉仲則強調，目前農委會跟對岸有農產品的防檢疫溝通管道，他認為這只是單純防檢疫問題，鳳梨賣去對岸是「市場經濟」，不是像之前有所謂的「政治訂單」或是有政治因素介入，現在都是市場經濟，所以就不用擔心，是單純防檢疫問題。

陳吉仲並指出，台灣還是有少數水果倚賴單一市場，因此行政院長蘇貞昌之前就有要求分散市場風險；目前水果外銷到大陸的量有減少，而其他國家有大幅成長，「去年跟前年比，中國以外的市場水果外銷成長有超過百分百」，會持續進行，減少倚賴單一市場的風險。

陳素月也質詢中國大陸推出對台「農林22條」，吸引台灣農業人才、技術的議題。陳吉仲表示，農委會已經盤點過，有些早在2018年的惠台31條就提過，比如農機具補助等，是新瓶裝舊酒，同樣的操作手法如果有效的話，台灣的農民早就過去了，但實際上2016到現在已經五年，台灣農民去那邊做農業投資的件數非常少，因為大家了解到去那邊有風險，技術會被他們佔有，反而影響其他台灣水果去其他國家的市場，甚至回銷到台灣，農業部門都知道對岸的把戲。

行政院長蘇貞昌也表示，這些是「名為惠台實為利中」，「中國對台灣一直始終不放棄，認為台灣是他們一部份，他們是一黨專政極權國家，所有作為都有政治目的，台灣要能夠自己有力量，台灣要可以自給自足，才不會有『養套殺』難以自拔。」

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(中時 )