在隔夜美國科技股反彈之後，投資人追捧晶片相關股，以及汽車股從前一日的重挫中回神，周二日股晨收上漲。

日經225指數早盤收漲0.24%，為29,243.44點。東證一部指數漲0.18%，為1,993.70點。

Resona Asset Management首席策略師Koichi Kurose表示，日股缺乏獨立性，這些天來尤其明顯，隔夜美股的走勢總是出現在隔日的日本市場。

美國10年期公債殖利率從14個月高點回落，帶動隔夜那斯達克指數跑贏標普500指數與道瓊指數，受此激勵，晶片股走高，東京威力科創與TDK分別漲2.7%與1.25%，信越化學漲1.26%，愛德萬測試漲0.55%，Nikon漲3.25%。

日本證交所集團上修全年淨利預測，股價上漲3.47%。

汽車股在周一大跌後反彈，豐田汽車早盤收漲0.75%，鈴木汽車漲2.14%，日產漲2.75%，車用晶片大廠瑞薩電子漲2.83%。瑞薩工廠發生火災引發車用晶片將更加缺貨的擔憂，相關股在周一表現疲弱。

(時報資訊)