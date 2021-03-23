南韓人氣女團Apink，日前為慶祝出道10周年紀念，特別開設線上展覽會《Pink Carnival》及線上快閃店，與粉絲們一同狂歡，掀起熱烈討論。人氣成員鄭恩地(정은지)，今日(3/23)也在個人社群媒體上曬出健身近況，精實的好身材令粉絲們驚艷不已。

鄭恩地自女團Apink身份出道後，便以極具爆發力的嗓音及甜美的臉蛋受到大批粉絲的喜愛，但她也因微肉的棉花糖身材遭到酸民猛烈攻擊，近幾年她除了靠著嚴格控制飲食成功瘦身外，也積極健身雕塑身材，更大方在YouTube頻道及IG上分享健身資訊與減肥過程，吸引超過214萬人追蹤

近日，鄭恩地再度曬出健身時的照片，只見她穿著黑色運動內衣及同款運動長褲，與教練一同對著鏡子拍攝各種角度，大方秀出苦練許久的川字腹肌與身材曲線，令粉絲們看了忍不住大讚「哇~這線條太好看了」、「11字腹肌太帥了」、「實在太狂，姊姊超帥的」，吸引超過9萬人按讚。

鄭恩地出道多年不僅會唱、會跳，還會演戲與主持，去年7月發行SOLO迷你專輯《Simple》獲得好評後，她所主持的廣播節目《鄭恩地的歌謠廣場》也在2020年度韓國品牌大賞上榮獲「最佳廣播DJ獎」。鄭恩地今年更與金秀美、朴明秀、Hani、前進等人，一同演出真人秀節目《秀美山莊》，播出後話題不斷，人氣再度大爆發。

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(中時新聞網)