已經超過一個半月不知道勝利滋味的火箭，今天在主場迎戰暴龍，先發五虎得分全部上雙，沃爾大三元救贖，117比99擊潰來犯敵軍，總算中止了隊史最長20連敗紀錄。

火箭把哈登交易出去，換來沃爾、歐拉迪波與伍德，外界認為實力不降反升，沒想到全隊卻似乎得到瘟疫般找不到獲勝方程式，從2月5日客場擊敗灰熊開始一路連敗，期間主場11連敗、客場9連敗，不但改寫了隊史紀錄，更傳出歐拉迪波想要離開的傳聞，讓原本是西區強權的火箭跌入谷底，甚至雪上加霜。

火箭本來在昨日迎戰雷霆的時候就有機會止敗，但沃爾在關鍵時刻犯了錯誤，導致火箭苦嘗20連敗。今日「背靠背」面對東區同樣落難的暴龍，打完前三節僅領先2分，第四節暴龍籃框加蓋，陷入得分乾旱期，火箭諸將趁機打出29比13單節攻勢，終結了這波連敗窘境。

好不容易拿下本季第12勝的火箭，依舊排名西區倒數第二，只優於灰狼，全聯盟並列倒數第二，距離西區暫居第八的獨行俠有10.5場勝差，幾乎已無緣季後賽。

前役最大戰犯沃爾，此役手感依舊不佳，30投僅中8，但教練仍相信他，給他無限開火權，沃爾也給了回報，繳出19分、11籃板、10助攻的大三元成績單，加上泰特22分、6籃板、5助攻，史特林布朗20分、10籃板，伍德19分，豪斯12分、6助攻，全隊通力合作結束連敗命運。

(中時 )