效力印地安人隊的台灣好手張育成，今天在熱身賽替補上場，1打數沒有安打、遭到三振；另名雙城隊台灣球員林子偉則是替補上場守備，沒有打擊機會。

張育成21日歸隊，但他4打數沒有建樹，打擊率下滑至2成31，今天印地安人在熱身賽迎戰釀酒人隊，他在7局上上場接替守三壘，並在第8局獲得打擊機會，但他吞下三振，打擊率也下修至2成22。

而另一位效力雙城的林子偉，今天同樣在熱身賽替補上場，在7局上接替守二壘，沒有獲得打擊機會，打擊率仍維持3成33。

(中時 )