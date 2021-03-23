MLB》張育成替補吞1K 林子偉守二壘無打擊機會 11:482021/03/23 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張育成今天替補上陣，打擊被三振。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 效力印地安人隊的台灣好手張育成，今天在熱身賽替補上場，1打數沒有安打、遭到三振；另名雙城隊台灣球員林子偉則是替補上場守備，沒有打擊機會。 張育成21日歸隊，但他4打數沒有建樹，打擊率下滑至2成31，今天印地安人在熱身賽迎戰釀酒人隊，他在7局上上場接替守三壘，並在第8局獲得打擊機會，但他吞下三振，打擊率也下修至2成22。 而另一位效力雙城的林子偉，今天同樣在熱身賽替補上場，在7局上接替守二壘，沒有獲得打擊機會，打擊率仍維持3成33。 MLB》張育成歸隊4打數無建樹 林子偉挨球吻退場治療 (中時 ) #印地安人 #張育成 #雙城 #林子偉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MLB》張育成歸隊4打數無建樹 林子偉挨球吻退場治療 09:262021/03/21 體育 MLB》台灣球迷有福了 緯來體育台將轉播大聯盟賽事 20:042021/03/22 體育 中職》「球像從地上飛起來」 高國輝期待張喜凱成王牌 15:182021/03/21 體育 MLB》頸部痠痛沒事啦！張育成獲總教練稱讚 11:372021/03/20 體育 中職》傑斯初登板封鎖樂天 葉竹軒「復仇」單場4安 22:282021/03/19 體育 MLB》林子偉先發吞2K 打擊率下修到3成33 11:002021/03/20 體育 MLB》大谷翔平投手兼第一棒 百年僅兩人做到 09:432021/03/22 體育 立訊併購宣德爆內線交易 立訊、宣德2高層遭約談 16:052021/03/22 社會 MLB》張育成春訓太火燙 印隊總裁暗示進入開季名單 10:462021/03/19 體育 士林夜市冷清？最新近況曝光 立委：人潮已經慢慢回來了 08:532021/03/21 政治 【AZ開打】花蓮醫護率先接種 急診醫師：我們不能倒 13:022021/03/22 生活 立訊併宣德爆內線交易 2高層500萬交保並境管 07:402021/03/23 社會 暌違10年 中職潛水艇先發奪勝 04:102021/03/21 運動天地 體育熱門新聞 影》胸肌撕裂隆起 健美猛男重訓爆恐怖意外 - 體育 NBA》寧願輸球也不要KD？勇士科爾這麼說 - 籃球 NBA》科爾怒斥媒體：有人曲解我的話傷害KD - 體育 NBA》球哥要求年薪2千萬 鵜鶘給不了可能交易 - 體育 NBA》沃爾大三元救贖 火箭擊潰暴龍中止20連敗 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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