警方在張嫌房內查扣第二級毒品安非他命1.5公克及毒品咖啡包含袋重32.6公克等證物。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方多月追查及跟監埋伏蒐證，日前持搜索票前往張嫌住所執行搜索。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

新興毒品與毒品咖啡包近年偽裝容易，外包裝常以新潮、可愛等琳瑯滿目的花樣吸引年輕人嘗試，進而造成毒品濫用；花蓮縣警局刑警大隊日前查獲一起販毒案，且查扣毒咖啡包裝上還印有「浪子搖頭」字樣，員警見狀不禁搖頭地勸戒張姓主嫌等3名犯嫌「浪子回頭」，別再毒害他人。

39歲的張姓嫌犯，身上揹有毒品前科，花蓮刑大今年1月底向上溯源，偵辦轄內一起販賣第二級毒品安非它命案，並報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，經多月追查及跟監埋伏蒐證後，日前持搜索票前往張嫌住所執行搜索，警方見張嫌位在2樓房間房門深鎖且無人回應，於是破門而入。

警方進入房內後，張嫌疑被大批警力與破門的巨大聲響驚醒，一臉睡眼惺忪，不知發生什麼事情似地坐在床上發愣，警方將其扣住後，隨即在房內查扣第二級毒品安非他命1.5公克及毒品咖啡包含袋重32.6公克等證物，並順利查獲張等3名犯嫌。

據了解，張嫌在毒品咖啡包裝上印下「浪子搖頭」4字，主要想吸引30歲出頭的工人購買，並與交易者設有暗號避免警方懷疑，在交易過程還會假裝成要飲料外送。現場查緝的員警當下也不禁搖頭大嘆，希望張嫌等3人能「浪子回頭」，改掉施用毒品惡習，而非販賣毒品咖啡包，叫大家一起搖頭。

刑大副大隊長韓修愛表示，全案以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移請花蓮地檢署偵辦，3名犯嫌經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

毒品咖啡包及新興毒品偽裝容易，加上外包裝琳瑯滿目，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中。韓修愛解釋，搖頭丸（MDMA）和「喵喵」屬中樞神經興奮劑，酒精、K他命屬中樞神經抑制劑，合併使用，對身體刺激極大，除危害健康，還有可能導致心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等情形，猝死風險極高。

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(中時 )