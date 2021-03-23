詐騙集團一騙再騙 撈8旬翁90萬車手遭逮

85歲戴姓老翁14日接獲詐騙集團來電，謊稱為警察、檢察官，因其妻子健保卡遭盜用，須交付提款卡、密碼及美金1萬9000元，戴翁不疑有他連續受騙2次，所幸再度去銀行提款時遭行員勸阻報警，警方22日埋伏逮捕30歲陳姓男子，戴翁共損失90萬元，警方正擴大偵辦中。

據悉，戴翁14日接獲詐騙集團來電，對方謊稱為黃姓警官因其妻子健保卡遭盜用，需要他的郵局提款卡，隨後詐騙集團又謊稱為台中地檢署檢察官來電，需要提款卡密碼，戴翁不疑有他如實告知。

詐騙集團得手後再度與戴翁聯繫，還需要再交付美金1萬9000元，戴翁前往銀行兌換美金時，行員察覺有異報警處理，戴翁經銀行人員協助才驚覺郵局內現金早已被提領一空。

詐騙集團22日再度來電需再交付約30萬元，永和警分局得和派出所協助戴翁引導詐騙集團前來面交，得和所副所長吳曜臣、警員熊禮帆、許弘憲、郭仲軒埋伏，並指派專人警員康昱晟即時監看監視器，於戴翁交付現金給陳姓車手時當場將他逮捕。

警方發現，2次面交車手都為同一人，目前正進一步追緝幕後詐騙集團。警訊後依詐欺罪將陳男移送地檢署偵辦。

(中時 )