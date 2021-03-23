桃園市轄內共有5間醫院配送到AZ疫苗疫苗，其他5間醫院的第一線醫護人員則會依照鄰近程度到附近醫院接種疫苗，其中聖保祿醫院因院內欲注射AZ疫苗的人數超過百人、達一定程度，桃園市衛生局已協助聖保祿向中央申請為第二波疫苗配送院所，疾管署目前審核中。

中央19日配送3800劑AZ疫苗至桃園5間醫院，分別為林口長庚醫院1500劑、敏盛綜合醫院500劑、衛生福利部桃園醫院400劑、聯新國際醫院800劑、國軍桃園總醫院600劑，而桃園市轄內欲接種疫苗的第一線醫護人員約4000人，雖桃園僅有5間醫院配送到疫苗，但該5院會協助其他醫院的第一線醫護人員施打疫苗。

衛生局表示，桃園市轄內仍有5間專責醫院尚未直接配送疫苗，而該5間醫院的第一線醫護人員會到鄰近的醫院接種疫苗，包括天成醫院及怡仁醫院的第一線醫護人員會至國軍桃園總醫院接種疫苗、桃榮至敏盛綜合醫院、新屋分院至部立桃園醫院及中壢天晟醫院至聯新國際醫院。

聖保祿表示，院內醫護人員加上志工、實習生等共1220人，其中願意注射AZ疫苗的人數為277位，佔全數的2成，聖保祿也說，關於疫苗的配送會依照衛生局的安排配合辦理。

衛生局也提到，因聖保祿的願意接種疫苗的人數已高達100人以上，疫苗劑量一瓶為10人，一盒為10瓶，因此配送疫苗時須超過1盒的量才得進行配送，目前衛生局已協助聖保祿醫院申請成為下波疫苗配送合約醫院，疾管署也正在審核中。

(中時 )