蔡英文總統（圖）23日出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（劉宗龍攝）

【LIVE直播】蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」｜2021.03.23

三軍總醫院松山分院今天舉行航空醫學大樓動土典禮，蔡英文總統表示，這次疫情中，國軍醫院站在第一線付出，證明「人民的需求在哪裡，國軍就在哪裡」。所有軍醫護都是維持飛行員健康，確保空防戰力的大功臣。新建大樓將可結合大數據，提升國軍的醫療技術。

蔡英文今天抵達後，首先聽取松山分院院長高中錚進行「院務簡報」，隨後致詞表示，長期以來，國軍醫院在承擔軍事體檢、選兵醫學、官兵緊急救護訓練等軍陣醫學的同時，也肩負有區域及支援偏鄉醫療、緊急救災的任務。從九二一地震傷者救治、成為SARS專責醫院，再到協助疫情檢疫，可說是無役不與。

尤其這次疫情中，全國收容量最大的檢疫所，也是由松山分院的醫護人員支援。她說，國軍醫院站在第一線的付出，更證明「人民的需求在哪裡，國軍就在哪裡」的可貴精神，大家都辛苦了。松山分院更有空勤體檢、航醫鑑定的重要任務，所有軍醫護同仁都是幫我們維持飛行員健康，確保空防戰力的大功臣。

蔡英文強調，今天興建的航空醫學大樓有兩個重要的意義。第一，表達政府對軍陣醫學的重視。軍陣醫學是要確保現役官士兵體能和安全戰力的重要指標，新建的航空醫學大樓，將會增加各項醫療設備投資，除了大幅提升醫療能量，更可以結合大數據，分析各項照護流程，強化研發、創新軍陣醫學的需求，提升國軍的醫療技術。

第二，強化地區長照需求。台灣已經邁進高齡社會，增加長者照護能量是政府非常重要的目標。未來，航空醫學大樓建成之後，新大樓將可發展成急重症治療院區，而舊大樓將做為慢性病醫療及長照機構。不僅可讓醫療項目分流，原院區的護理之家，也可以增強服務能量，造福更多有需要的家庭。

她請國防部務必督導相關單位，讓工程如期如質完工，讓三總的醫療能量能更進一步成長。

(中時 )