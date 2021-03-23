計算機上每一個按鍵你都知道用途嗎？大多數人除了數字之外，最常用的就是加、減、乘、除，不過計算機上還有許多按鍵，多數人可能從來沒用過。有網友好奇詢問，計算機最上方有兩個可以撥動的鈕，到底有什麼切換功能？不料內行人答案讓眾人意外，原來可以選擇小數點後要顯示幾位數。

手機越來越方便，很多人已經用手機取代計算機，原PO在臉書社團《爆系知識家》PO文詢問，計算機上方兩個被圈起的地方，有什麼切換功能？他說雖然已經很久沒有用計算機了，但他想要用最基本的計算功能，不知道該切換在什麼檔位。

有內行網友解答計算機上方的切換功能。(圖/截自臉書 爆系知識家)

從照片中可見，桌上型計算機上方有兩處可以切換的檔位，上面有不同的數字刻度，貼文一出也引起眾多網友好奇討論。有內行人解答，左邊的檔位代表小數點進位方式，「↑」：無條件進位，「5/4」：四捨五入，「↓」：無條件捨去。

至於右邊的檔位代表小數點的位數，「F」代表「Free」：小數點後面的位數全部顯示，「4」代表「小數點後4位數」，「2」代表「小數點後2位數」，「0」表示小數點到整位數，「ADD2」則是固定小數位為2位數。

答案曝光後讓不少人驚訝，原來還有這些功能，竟然可以自己選擇，讓計算出的數字顯示到小數點後幾位數，以前都沒注意到，驚呼「長知識了」、「感謝神人」。

30÷2（2+3）÷5＝？簡單算式難倒計算機

(中時新聞網)