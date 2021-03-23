空軍2架F-5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，中尉羅尚樺搶救後仍宣告不治，檢方初判為戰機彈射導致顱內出血，上尉潘穎諄則失蹤，仍在搜救中。對此，國民黨立委陳以信疾呼，F-5E一再失事，空軍應速換裝新型彈射椅。

去年10月底一架F-5E墜海，飛官朱冠甍不幸殉職，事故原因仍在調查。陳以信今在臉書表示，當時就認為可能與該機種老舊彈射椅有關，因此去年在國防部質詢中，曾以美韓全面為F-5更換彈射椅為例，要求空軍儘快更換F-5E彈射椅。

陳以信去年質詢前國防部長嚴德發時，要求速換新型彈射椅。（圖／摘自陳以信YouTube）

陳以信與空軍幾次協調，終於獲得空軍首肯立案，將在今年底開始更換設備，目的就是希望珍惜每一位飛官生命，不要看到憾事再度發生。

只是沒想到，彈射椅還來不及換發，昨日再有兩架F-5E擦撞失事，羅尙樺中尉跳傘卻頭部重創殉職，潘穎諄上尉至今狀況未明。陳以信遺憾表示，雖然注意到問題，卻仍來不及挽救寶貴生命，令人感到非常痛心，也希望空軍這次一定要痛定思痛，加速完成F-5E新型彈射椅換裝作業，確實珍惜飛官生命並保護國家安全。

(中時新聞網)