對於一票死忠果粉來說，每一年iPhone的發表日期都十分令人好奇與關注。稍早之前Wedbush證券的供應鏈分析師Daniel Ives發表預測，認為蘋果（Apple）今年度新iPhone的發表日期應該可以回歸原本的慣例，在9月份發表，並且最快在9月第三週上市，發表與上市週期更接近2019年的iPhone 11系列。

2020年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響供應鏈準備與生產週期，蘋果選擇在9月中旬先發表Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第8代iPad以及第4代iPad Air。iPhone 12系列以及HomePod mini則是在10月中旬才發表。iPhone 12的發表時間相較過往更晚，當然也影響上市時間，兩波上市時間分別是（台灣時間）10月23日與11月13日。不過今年果粉可以不用等候這麼久，預計在9 月就有機會迎接新一代iPhone。

Wedbush證券分析師Daniel Ives認為，蘋果今年會在9月份發表iPhone 13（暫定名稱），並且最快讓新品在9月第3週上市。不過即便樂觀看待，他仍指出若有「產品模型調整」的情況發生，則可能部分機種的上市時間推遲到10月上旬。換句話說，他認為今年蘋果按照往例在9月發表新iPhone，但上市時間可能跟iPhone 12系列一樣，分為兩波。

過去同時發表的iPhone，卻在不同時間點開賣的例子並不少。包含2017年的iPhone 8、iPhone X；2018年的iPhone XS系列以及iPhone XR；還有2020年的iPhone 12系列，都是同時發表但是手機上市時間點錯開為兩波。

而根據近期傳聞，新一代iPhone會帶來的更新包含：Face ID模組縮小，讓螢幕頂部的「瀏海」區域變小；Touch ID指紋辨識可能以螢幕下指紋辨識的方式回歸。螢幕可能支援最高120Hz更新率，能帶來更流暢的顯示效果。電池技術升級因此有望在機身沒有明顯放大的前提下，提升電池容量；預計全系列都有機會採用LiDAR光學雷達掃瞄儀。儲存容量最高上看1TB。

而儘管iPhone 12 mini因為體積小連帶影響電池續航力，再加上類似機身尺寸的市場還有第二代iPhone SE爭搶，導致市場表現不佳。今年新iPhone蘋果仍有很高機會維持總共4款的產品配置，提供給使用者足夠多的選擇。

(科技)