經營85度C的美食-KY(2723)2020年第四季本業獲利表現優於預期，使全年稅後獲利逆勢回升，每股盈餘（EPS）5.64元。投顧法人看好2021年營益率將進一步復甦，支持評價持續上修，維持「增加持股」評等、目標價自192元調升至200元。

在財報表現優於預期激勵下，美食股價今（23）日開高後放量勁揚，最高飆升8.36％至168.5元，創2019年8月中以來1年7個月高點。隨後漲勢雖見收斂，早盤仍維持近5％漲幅，領漲觀光類股。不過，三大法人仍偏空操作，昨日續賣超217張。

美食去年合併營收196.79億元、年減15.02％，為近6年低點。毛利率自59.66％略降至59.46％，但營益率自7.37％逆升至8.08％。配合業外虧損減少，使歸屬母公司稅後淨利10.15億元、年增8.84％，每股盈餘5.64元、優於前年5.18元，獲利表現止跌回升。

以此推算，美食去年第四季合併營收52.43億元，季減1.31％、年減8.85％。但毛利率59.62％、營益率10.91％，分創同期新高及近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利3.48億元，雖季減11.49％、但年增達近1.15倍，每股盈餘1.93元，雙創近3年同期高點。

投顧法人認為，美食去年第四季儘管毛利率略低於預期，但優異的成本控管使營益率優於市場預期的9.5％，並抵銷中國大陸門市關閉、澳洲勞資爭議提撥及資產減損提列等業外虧損1.34億元影響，使每股盈餘表現優於市場預期7％。

展望今年，投顧法人指出，雖然美食仍有5家美國門市暫時歇業，營運中門市內用座位區亦尚未開放，但今年以來美國門市來客數均月增達雙位數，預期美國地區同店營收將進一步改善，帶動美國市場營益率復甦。

而中國大陸隨著所有門市恢復正常營運，投顧法人指出美食規畫重啟展店、並致力維持同店營收成長動能，預估今年門市數將增加5～7％，帶動中央廚房稼動率改善，有助未來2年營益率持續回升，看好今年集團營益率將回升至10％之上。

隨著同店營收成長（SSSG）改善及新店開張帶動，投顧法人看好美食今年營益率將進一步復甦，支持評價持續上修，將今明2年獲利預期分別調升4％及2％，維持「增加持股」評等、目標價自192元調升至200元。

(時報資訊)