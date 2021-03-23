PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

日本迴轉壽司店「壽司郎」日前推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃壽司大餐，全台各地竟出現鮭魚之亂的改名潮。網友將「鮭魚們」與「貪小便宜」畫上等號，更發起「政壇『鮭魚之王』」討論，結果台北市市長柯文哲因曾爆黨工寄居市府與國會、遠親任市府機要等爭議，獲得最多網友點名；有人更認為，柯的貪小便宜與蹭熱度狀況大勝「張鮭魚之夢」。

內政部部長徐國勇19日指出，截至18日統計，全台至少有332人為吃免費壽司有意改名，經勸導後實際改名者約200多人。此事在網路上引起高度討論，不少人痛批改名者貪小便宜，更將兩者劃上等號。

網友昨日（22）在PTT論壇發表文章《柯文哲是不是才是鮭魚之王？》表示，鮭魚最佳代名詞明明就是柯文哲，這點從民眾黨寄生國會與寄生市府、超用立院水電、遠房親戚入市府工作就能看出，柯甚至為了為了蹭利，從反藍蹭綠到反綠蹭藍，毫無中心思想。發文網友指出，「張鮭魚之夢」想紅整天找記者，柯為了聲量也是整天找記者，「你不覺得柯文哲才是真正的鮭魚之王嗎？」

文章一出，網友紛紛回應：「鮭魚活得那麼正正當當，並沒有從事寄生蟲的勾當」、「鮭魚就是跟風+貪小便宜，跟TMD的黨綱一模一樣」、「鮭魚至少不會偷水電，別侮辱鮭魚」、「一直改顏色，跟一直改名字，不是同一個意思嗎？」「TMD像八目鰻吧，專門吸附在別的魚身上吸血」、「柯文哲總統之夢」、「柯找得到老家產卵嗎？」「不要這樣講鮭魚啦」。

針對民眾黨「寄生」爭議，民眾黨近半年來積極尋找新黨部，傳出鎖定杭州南路一段一處大樓，最快4月就能搬入，屆時將會進行黨團及黨部人員分流，現在暫居立院黨團的國家治理學院、財務等將會搬遷到黨部。不過，民眾黨不願證實，強調尚未簽約前，不會輕易對外公布。

(中時新聞網)