今年是中國共產黨成立100周年，中共中央今日舉行2021年首場記者會說明慶祝活動，中共中宣部副部長王曉暉表示，屆時將以中共中央名義，隆重舉行慶祝中國共產黨成立100周年大會，屆時中共總書記習近平發表重要講話。另外，中央軍委政治工作部主任助理李軍表示，建黨百年慶祝活動中沒有安排閱兵。

根據中共黨中央批準的方案，慶祝活動主要有8項，開展黨史學習教育、舉行慶祝大會、開展「七一勳章」評選頒授和全國「兩優一先」評選表彰、舉辦大型主題展覽、舉辦文藝演出、召開理論研討會和座談會、推出一批文藝作品和出版物、開展群眾性主題宣傳教育活動。

關於是否閱兵？中央軍委政治工作部主任助理李軍表示，根據黨中央和中央軍委有關部署，建黨百年慶祝活動中沒有安排閱兵，全軍官兵將在戰鬥崗位上，慶祝中國共產黨的百年華誕，守護國家和人民安寧。

日媒問道，中國的年輕人對黨史似乎不太了解，今後如何對年輕一代進行黨史教育？

王曉暉坦言，青少年由於年齡和閱歷的原因，對黨史了解比較少，主要從兩個方面來做好青少年的黨史學習教育，推動黨史學習進教材、進課堂、進頭腦，組織編寫「四史」教育大學生讀本、中小學生黨史學習讀本等教材，推動在大學開設黨史課程或者黨史講座。

(旺報 )