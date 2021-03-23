北市信義區老婦過馬路遭公車輾斃

北市信義區松山路、福德街口發生死亡車禍。（翻攝畫面）

北市信義區松山路、福德街口，今（23）日清晨6時許，發生一起老婦走斑馬線遭公車撞死意外，肇事的台北客運公車沒停下來涉嫌肇逃。警方調閱監視錄影，發現公車輾到人後繼續開10多公尺，停靠路邊站牌，乘客正常上下車，一切如常。肇事司機到案後供稱，案發路口附近施工路面顛簸，沒感覺撞到人。

警方調閱監視錄影發現，當時60歲馬姓男子駕駛公車沿松山路往南行駛，左轉福德街時，撞倒同向正在過馬路的86歲朱姓老婦，但公車撞到人後並未停車，造成朱婦被前、後車輪輾過，頭顱破裂當場死亡。

公車繼續行駛10多公尺後，停靠路邊公車站，數名乘客上下車，完全正常，似乎從司機到乘客，無人察覺發生撞人、輾人意外。

因當時行人與車輛的號誌都是綠燈，警方研判公車可能是因視線死角或未禮讓行人肇禍，經調閱監視器查出車號，與客運公司聯繫後發現馬姓駕駛未帶手機，不知道自己闖禍撞死行人，警方待馬男將公車開回萬大路總站後，已將他及車輛帶回，全案依過失致死、肇事逃逸偵辦。

據ETtoday新聞雲報導，馬男向警方供稱，事發路口附近施工路面顛簸，車禍意外發生當下，他沒有感覺任何異狀。

(中時新聞網)