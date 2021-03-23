行動號召人、公投護台灣聯盟羅宜今早率團前往北市府，行動本身合法、也未妨害交通，屬小規模倡議活動，市府一方面派出交通局釋善意，二方面卻讓警方開罰，讓人無所適從。（陳怡誠攝）

「濫權開罰，還我集會自由！」台灣機車路權促進會23日集結北市府廣場，口號喊得響徹天際，怒批民團去年11月20日合法向市府申請路權進行「塔城街待轉大富翁」行動， 2位行動號召人羅宜、吳祥瑀卻在事後分別遭罰6萬，簡直秋後算帳，此舉恐讓人民感到更加無所適從。

交通局去年8月於塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿，台灣機車路權促進會因而發起「塔城街待轉大富翁」行動，由於警方核准活動地點僅有塔城街西側人行道騎樓，民團只好跨出該區串聯大富翁行動，警方也派360名警力到現場取締，事件在倡議團體與雙北市府的每月定期會議中落幕，雙方也在交通政策上達成協議。

豈料，2位行動號召人近期吃上罰單，遭萬華分局依《集會遊行法》各裁罰3萬元罰鍰，讓民團氣炸，質疑北市府兩面手法。行動號召人、公投護台灣聯盟羅宜今早率團前往北市府，行動本身合法、也未妨害交通，屬小規模倡議活動，市府一方面派出交通局釋善意，二方面卻讓警方開罰，讓人無所適從。

行動號召人、台灣交通安全協會理事吳祥瑀指出，「待轉大富翁」為串聯全台的行動，各地警方態度相對友善，尊重人民發聲權利，台北警方卻無視執法的比例原則，對行動號召人開罰，無疑箝制人民集會遊行自由，民團不過希望促進交通平權改革，廢除車種分流制度，讓交通真正解嚴，期中央盡快修改不合時宜的集會遊行法，別讓惡法荼毒台灣人民。

台北市議員黃郁芬批評，北市交通設計一變再變，發起抗議行動已是人民最無力的控訴，民團雖循體制內的作法，卻遭到市府秋後算帳，令人咋舌。她也感嘆，台北市長柯文哲為最限制集會遊行權的地方首長，期盼市府展現誠意，別再故技重施。

台北市議員林亮君說，塔城街、鄭州路口平時車流量大，經測試後發現機車待轉、逕行左轉肇事率並無太大差異，民團多次與交通局溝通，卻始終未有友善回應，如今民團依集會遊行法發起倡議，市府事前、事後都做出控制人民的手段，使人懷疑柯文哲對集會遊行法的態度到底為何。

(中時 )