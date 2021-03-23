不論是說一套做一套，還是會在他人背後捅一刀的人都不值得當朋友，搜狐網命理專欄就點名，白羊、處女、天蠍以及雙魚座是4大笑裡藏刀的星座，表面上不露聲色，實則最有小計謀，不值得深交。

▍1.白羊座：說一套做一套

白羊座總是和氣迎人，給人善良好相處的感覺，對待他人客客氣氣的，完全沒有任何的架子，可是一旦與他們長時間接觸，就會發現他們並不是表面那麼和善，反而有些假仁假義，他們會抱著目的與人相處，想要得到白羊座的真心是很難的。

▍2.處女座：背後捅一刀

處女座個性追求完美，他們不僅對自己要求很高，對周圍人要求也很高，吹毛求疵的性格讓人難以接觸，而處女座的人挑選朋友都是以利益為先，情誼在他們眼裡份量很輕，有時候表面上看似關係很好，卻會在背地裡算計對方，尤其雙方利益沾上邊時更會馬上翻臉，讓人措手不及。

▍3.天蠍座：過於在乎形象

天蠍座比較自我，不太在乎別人的感受，加上悟性很高，同時有著超強的能力，學東西速度特別快，一般人根本猜不透他們背後會做出什麼狠事，相對個性比較腹黑，是典型笑裡藏刀的人。他們將面子及形象看得很重要，與人相處的時候和善，對誰都很好，可卻很難交付真心。

▍4.雙魚座：為了蒙蔽別人

雙魚座可以說是心機高手，他們有很多別人看不出來的小心思，與人相處會特別壓抑，不會輕易對人掏心掏肺，會把自己保護的很好，雖然外表看起來不爭不搶、笑容滿面，是熱愛幫助他人的好人，可他們所做的一切並不是發自內心，這些都只是假象，只是為了蒙蔽別人，即便做了什麼不該做的事情，也不會有人想到是他們做的。

(中時新聞網)