台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統第二個任期上任已將近10個月；和兩個月前聲望相比，遽增 7.1 個百分點，有5成8的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式， 一來一往間，是兩個月前的 2.3 倍，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，簡直跟吃了大力丸一樣，鳳梨事件讓蔡英文成為「神力女超人」。

民調顯示，對於蔡總統治理國家的方式，17.6％非常贊同，40.8％ 還算贊同，17％不太贊同，10.1％一點也不贊同；換句話，有5成8的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，2成7不贊同，贊同的人比不贊同的人多 31 個百分點。 顯示蔡英文總統聲望居高不下，意味其處理國家大事方式續獲絕大多數台灣公民的肯定和支持。

他認為，蔡英文總統3聲望暴衝主要源自於「鳳梨效應」，這是台灣人長期反中情緒的爆發，卻也意外避免了蔡總統近期聲望持續走下坡的態勢。

對於蘇貞昌施政滿意度，6.4％非常滿意，38％還算滿意，20％不太滿意，13.1％一點也不滿意，顯示5成4基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，3成3不滿意。滿意的人比不滿意的人多 21 個百分點。 游盈隆說，這無疑又是一個民意支持度短期內明顯但不尋常的增長。 如果說總統聲望暴衝主要是因為「鳳梨效應」，蘇內閣施政滿意度的明顯上揚應該也和「鳳梨效應」有密切關係。

他表示， 蘇內閣 短期內可以說是穩如泰山，蘇貞昌下台和內閣總辭的傳聞將隨風而逝，8月才是真正的決戰時刻。

國民黨前立委林郁方認為，疫情跟兩岸關係對蔡政府有很大加分；這陣子蘇貞昌及蔡英文沒有很大表現，但是民調高有很大關係是因為鳳梨事件，不然蘇內閣因應很差，可以說大陸故意找碴，但對岸已很早告知鳳梨有問題，但政府一直擱置，最後升高成政治鬥爭，再度挑起台灣民眾對中共的不滿，此事反映民眾內心價值觀，兩岸關係很容易被做文章。

台灣維新發起人蘇煥智表示，蔡英文支持度增加7％，鳳梨當然是重要因素，但過去兩個月香港問題更是嚴峻，蔡英文的民調通常只要台灣、香港被打壓就會升高，這也將是未來總統候選人支持度的主旋律。

(中時 )