桃園市曾姓保母受託照顧1歲多的男童諺諺，家長接回家卻發現諺諺哭鬧、全身顫抖，洗澡時更發現屁股、生殖器都是網狀烙印起水泡，氣得報警提告。曾女事後與家長和解獲撤告，但仍遭桃園市政府依《兒童及少年福利與權益保障法》廢止保母登記，她不服提行政訴訟救濟，主張《兒少保障法》違憲，但台北高等行政不採認，判曾女敗訴，可上訴。

2019年間桃園市有位家長在臉書「爆料公社」發文，指控1歲多的諺諺遭曾女用吹風機燙傷，屁股、生殖器、後頸都有網狀烙印起水泡，疑似遭虐待，並已報警控告曾女業務過失傷害。曾女後來與家長和解獲撤告，桃園地院判公訴不受理，但桃園市政府認為她違反《兒少保障法》，廢止她的保母登記。

曾女不服提起行政訴訟，主張行為是否構成《兒少保障法》規定的「不正當之行為」，應綜合動機、行為態樣、是否具偶發性或意外性、有無反覆或持續性、兒童實際年齡及身心發展成熟度等，參酌一般社會通念及國情，就個案情節予以客觀評價判斷。

曾女說，本案只是她一時疏忽造成諺諺受傷，諺諺就醫敷藥治療後已無大礙，也無後遺症，應不屬於「不正當之行為」，且《兒少保障法》廢止保母登記的規定，是剝奪、限制人民職業自由的嚴厲處分，卻未分情節輕重，牴觸憲法比例原則，請求聲請大法官釋憲。

北高行認為，只要對兒童生命、身體、健康、自由、受國民教育、性自主、工作等權利造成相當傷害或痛苦，或使其陷於遭受惡害的危險，就屬於「不正當之行為」，一般人並不難理解；另照顧兒童人身安全屬重大公共利益，縱使法條對保母工作權有限制，仍然合憲，不必經由大法官釋憲。

北高行指出，案發時曾女是36歲身心健全發展成年人，相較於諺諺年僅1歲2個月，還沒有自我保護及反抗能力，也無法以言語清楚表達需求，曾女應隨時留意諺諺身心安全，卻仍因疏失造成諺諺身心傷害，情節嚴重，確實構成「不正當之行為」，桃市府依法廢止保母登記，並無不妥，遂判曾女敗訴。

(中時 )