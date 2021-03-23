台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑深陷婚變風波，女方還因和高帥男在飯店過夜，形象大受影響，也引起外界熱烈討論，日本娛樂記者挖出福原愛過去的貼文，推測婚變是慢慢累積的，福原愛恐怕在3年前就已經心生不滿，要的就只是江宏傑一句話。

據《週刊女性》報導，日本娛樂記者坦言，福原愛指控遭言語霸凌或許是真的，但也很有可能是福原愛把婚姻想的太美好，她理想中的樣子，可能是希望被另一半當公主對待，但江宏傑婚後為了養家以事業作為第一優先順序，很可能忽略了福原愛，女方久而久之就開始累積情緒。

日媒報導分析福原愛婚後的想法。(圖/翻攝自《週刊女性》官網)

加上福原愛獨自到台灣來，江宏傑似乎也沒有要讓孩子到日本讀書的意思，儘管後來將媽媽接到台灣，福原愛還是很孤獨、很有疏離感，記者表示，2019年福原愛曾發文：「是我太嚴格了嗎？今天早上愛拉醬對我說『我不需要媽媽了』」，認為福原愛當時很受傷，希望發文得到江宏傑的安慰，可能只要一句「不是那樣的！妳是最好的媽媽」就好。

如今結婚4年多的恩愛夫妻形同陌路，福原愛日前針對母親回日發表聲明，「經過兩個家族討論後，決定讓我母親歸國了，請丈夫送至台北的機場、日本的機場則由我的哥哥去接，因為媽媽是高齡，且需要看護照顧。」並強調夫妻倆一切以孩子為重，被認為2人的感情真的回不去了。

(中時新聞網)