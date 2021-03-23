4月2日至5日兒童、清明連假，農委會林務局23日宣布，12歲以下兒童可免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車！

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車，須有成年人陪同。

林務局指出，在萬物復甦的春日時節，特別整理一些兒童、清明連假期間國家森林遊樂區內開花植物的花語，讓大家到森林賞景健行時，藉由花語瞭解各種植物的特性與傳說典故，體會自然萬物獨特的聯想，找尋自己命定中的花語植物，也創造更多的趣味與話題，為旅途創造更深刻的回憶。

首先是「太平山白櫻花」，林務局指出，花語是除你以外，別無他愛，花期約在3月底至4月初，造訪太平山時，可搜尋一下白櫻花純白柔美的身影。

二是，「台灣堇菜」，林務局指出，花語是謙虛、誠實、含蓄，花期約在3月至5月，可以在東眼山發現它低調美麗的蹤跡。

三是，「杜鵑」的花語是永遠屬於你的愛，台灣的各類原生種杜鵑，如烏來杜鵑、金毛杜鵑、台灣杜鵑等，花期約在4月至5月，依品種不同，粉白紫紅各色花朵映在翠綠的森林中，可在內洞、太平山、大雪山、奧萬大、合歡山與阿里山，享受色彩紛呈的春之饗宴！

四是，「台灣胡麻花」，林務局表示，花語是充滿希望與幸福，花期約在4月至5月，純白似雪或粉紅色的花朵，可以在太平山、東眼山與觀霧，找尋屬於自己的幸福。

五是，「杜虹花」，林務局指出，花語是聰明伶俐，花期約在4月至5月，花朵為顯眼的粉紅或紫紅色，花團錦簇，到太平山、觀霧、八仙山、阿里山與雙流走走，會看到「聰明伶俐」的杜虹花。

六是，「苦楝」，林務局指出，花語是癡心、迷醉的戀愛，花期約在3月至4月，淡紫色的小花，飄散內斂的清香，可到雙流、知本與池南探尋到。

(工商 )