53歲彭男對林姓女鄰居意有所屬，彭男向在彰化縣社會處任職的女兒透露，他與林女常一起喝酒，但她多次酒醉失控，彭女為幫爸爸追女友，以辦公室電腦登入社會津貼給付資料系統，查到林女的婚姻紀錄及親屬戶籍等資料，並截圖給爸爸，沒想到，彭男竟轉傳給林女，林女驚覺個資洩漏，報警查獲。台中地檢署將彭姓父女兩人依瀆職等罪嫌起訴。

起訴書指出，29歲彭女2020年8月間在彰化縣政府社會處擔任約聘社會工作員，負責兒童少年保護性業務及高風險家庭服務工作。彭女的53歲父親住在中市大樓社區，對鄰居林女意有所屬，兩人常一起喝酒。

彭女聽父親提及林女曾多次酒醉情緒失控，她為幫爸爸了解林女背景個資，在2020年8月4日近午在縣府社會處辦公室內，以自己公務電腦的查詢「衛生福利部全國社會福利津貼給付資料比對資訊系統」，但因故障無法登入而向鄰座不知情同事借用電腦，，連續3次登入系統，並輸入林女的姓名身分證統一編號，查到林女的戶籍地遷出入紀錄、婚姻紀錄、一等親屬及戶籍記事等資料。

彭女將林女個資列印，並以手機拍攝，在2020年8月4日上午11時10分將應屬秘密資料的截圖傳給父親，並請彭男確認是否林女的資料。

沒想到，彭男在10分鐘內居然就將截圖直接傳給林女，林女收到截圖嚇一大跳，沒想到個資竟外洩而怒向戶政機關查詢來源，並報警處理。

檢方以彭女涉及公務員洩漏國防以外機密、違反個人資料保護法及公務員假借職務上機會非法蒐集處理及利用個人資料等罪嫌將她起訴，並請求法官加重其刑；彭男將截圖傳給林女至對方心生恐懼，但他並無恫嚇的言詞，在恐嚇部分證據不足；而依違反個資起訴。

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(中時 )