經常上電視談話節目的律師劉韋廷與另名律師王奕仁，涉嫌捲入世都公司洪姓4兄弟爭產紛爭，台北地方法院認定劉及王涉犯偽造文書，各判刑5月、4月，都得易科罰金，2人不服提上訴，台灣高等法院駁回。得上訴。

本案導因北市世都公司老闆洪火鐲於2013年死亡，4個兒子洪祺禎、洪祺祓與洪祺祥、洪祺福分二派且都是世都股東，而洪火鐲生前欲將股權收回，由洪祺祥全數買回，洪祺禎、洪祺祓委託劉韋廷在2014年規劃召開世都公司股東臨時會，洪祺禎擔任主席，並指派律師王奕仁代理洪祺祓出席。

北院判刑後，劉韋廷上訴辯稱，世都公司有召開臨時股東會之必要，告訴人洪男假藉不同意行使股權之名，故意干擾系爭股東臨時會之進行，是屬權利濫用，指派被告王奕仁擔任的是「洪祺祓之股東代理人」而非「洪火鐲之股東代理人」。

劉解釋，股權行使有事實上無法得其他共有人同意之情形，依諸多實務見解與資深律師意見，指派行為於法有據等語；王奕仁辯稱，因信賴事務所指示而為事務執行，並無偽造文書犯意，且以被告洪祺祓代理人身分執行事務，也沒有偽造冒用洪火鐲代理人的名義。

高院認為，本件股東臨時會改選董事、監察人，影響公司未來經營權之歸屬，劉及王針對股東臨時會議及洪火鐲董事選舉票等部分，涉犯行使偽造私文書罪，駁回上訴，各判刑5月及4月，可易科罰金。

(中時 )