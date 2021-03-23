近期台股大熱，股市投資成為全民顯學，群益投顧近期主動揭開金融研究圈的神秘面紗，計畫於4月15日至6月17日開辦投資分析與產業研究實務課程，傳授研究人員務實進行產業研究並實際應用的心法守則。

群益投顧表示，此次為台灣金融業首創產業研究投資課程，由超過20年研究資歷的資深主管們親自授課，帶領小組研究實務操作。結業後群益將頒發認證證書，可作為學員未來謀職的加分工具，表現優異者將有機會成為群益投顧的一份子。

群益投顧認為，股市為經濟櫥窗，且當今投資無國界，證券投資領域除讓財經領域的大學生一展長才、學以致用，若操作得當更是迅速累積財富的方式之一。而證券投資要操作得當，除了學校傳授的理論知識外，如何將理論轉化為實務運作更是關鍵中的關鍵。

對此，群益投顧規畫將推出一系列產業研究培訓課程，由群益投顧資深產業研究主管親自授課，由實務面教導並帶領學員實際操作，如何將理論引導至實際應用，培訓學員成為產業分析達人。

群益投顧表示，透過扎實的產業研究及個股研究課程，學員將了解不同產業的運作模式、當前產業景氣位置及未來景氣走向、各公司相對競爭力，影響股價關鍵因素及未來觀察重點等，證券投資操作有所依據，可將風險降至最低並極大化操作損益期望值。

(時報資訊)