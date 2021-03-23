包含比特幣、以太幣在內的虛擬貨幣成為近期投資人熱門標的，然而美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）卻認為虛擬貨幣是高投機性商品，比起美元更像是黃金替代品。

聯準會一直以來都將虛擬貨幣列為非傳統投資方式，對於接受虛擬貨幣持保守態度，儘管近期虛擬貨幣市場火熱，比特幣持續飆升，但主席鮑爾仍無意改變其想法。

鮑爾稍早在國際清算銀行主持的會議中發言，他強調虛擬貨幣是沒有基準點的商品，無從進行判斷，另外高度波動且不具備儲蓄價值的特點，都是虛擬貨幣無法取代傳統商品的原因。

因此鮑爾認為虛擬貨幣實質上比較像黃金的替代品，而非美元的替代品。儘管聯準會對於虛擬貨幣的投資不具信心，但各國許多銀行都開始著重虛擬貨幣的價值。

尤其自2020年以來虛擬貨幣飆升600%讓更多投資人及銀行願意接受，花旗銀行去年11月就曾表示，比特幣的價值有機會在今年底突破30萬美元，而根據CoinGecko數據顯示，目前有1860萬比特幣在市場上流通，總價值相當於1兆美元。

鮑爾此言一出也影響到比特幣今（23）日走勢，下跌5.07%價值約落在5.4萬美元，對比本月曾突破6萬美元，出現些微落差。

(中時新聞網)