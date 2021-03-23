玉女掌門人陳德容靠著瓊瑤系列作品《梅花烙》、《一廉幽夢》紅極一時，成為瓊瑤女郎代表，陳德容當年大眼空靈、楚楚可憐的模樣，至今都沒變，46歲的陳德容沒讓歲月留下痕跡，而她近日則頭頂辮子頭、穿百褶裙扮少女，絕佳狀態讓網友看傻眼。

陳德容昨（22日）在微博曬一系列校園風格寫真照，並發文寫下：「二次元少女風」，只見46歲陳德容頂著齊瀏海、綁兩根辮子，而身穿制服風白色上衣、百褶裙的陳德容，整個人就像女高中生，陳德容的小蠻腰和長腿全都露，她整體狀態極好，扮少女毫無違和感。

陳德容小蠻腰和長腿全都露，她整體狀態極好。（圖／取材自陳德容微博）

陳德容回春照獲得一片好評，網友也紛紛留言讚：「這組照片好漂亮，青春少女，這風格喜歡了」、「這個造型和穿搭真的太好看了，活力滿滿」、「少女感滿滿，姐姐這是回到18歲了」、「德容姐顏值擔當，身材完美，這樣子的風格太好看了」、「這也太嫩了」。

陳德容以瓊瑤系列作品《梅花烙》、《一廉幽夢》紅極一時，成為著名的瓊瑤女郎代表。（圖／本報系資料照片）

保養得宜的陳德容，儘管已46歲仍擁有少女般外貌，而單身的陳德容日前被問到感情，她就向媒體透露，身邊一直都有追求者，陳德容雖然對感情還是會期待，但她也坦言：「但是要心動也沒那麼容易了」，不過陳德容也進一步分享，談感情比經營事業更難「工作我還可以掌握，至於交男朋友，適不適合、來不來電怎麼道」，認為把重心擺在工作會比較好。

(中時新聞網)