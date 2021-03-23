杜鵑花季來襲，北市府結合12間城南風格咖啡廳買一送一

【旅遊經 編輯部報導】

春暖花開為天地之間帶來些許浪漫，由於目前正值臺北的杜鵑花節，民眾在賞花之餘，不妨來個輕鬆的下午茶或是brunch？台北市政府觀光傳播局除力邀民眾前往賞花外，今年更與城南台大公館商圈12家風格咖啡廳合作，在北北基好玩卡網站限定推出「台北杜鵑花季」咖啡餐飲兌換券買一送一的專屬優惠，活動自即日起至5月31日止，民眾可線上購買。

台北杜鵑花季已開鑼(圖：台北市觀傳局提供)此外，城南台大也是無圍牆博物館的場域之一，這裡有亞洲最多的獨立書店及風格咖啡餐館，此次配合的店家，除了深耕多年的滴咖啡、小公館、荒漠甘泉，近年新起之秀亞舍咖啡及DAYOFFCAFE之外，亦包含多家風格選店，像是以桌遊為主題的玩逗樹桌遊咖啡、具寵物友善空間的感恩小館、連續兩年榮獲台北市天下第一攤的索菲烤布蕾、深具台大學生喜愛的小鹿亂撞、以彩虹蛋糕聞名於網路社群的墨爾本布蕾斯，還有深具德式風味的歐嬤德式美食，都值得細細品嘗。

活動套票優惠銷售期間至5月31日止，但兌換券可折抵使用至6月30日，旅客只要花費120元，就能獲得價值240元的抵用券，憑QRcode至12家風格咖啡店，即可輕鬆抵用餐點或飲品，最多可購買10組，同等600元即能折抵價值1200元(每家每筆折抵上限)。除享有買一送一優惠外，只要購買活動套票，北市府更加碼抽HIROIA SAMANTHA 智能手沖咖啡機、手沖壺、阿里山及城南台大業者之精品咖啡等多項雙重好禮。

相關買一送一優惠資訊可至「北北基好玩卡」官網(https://bit.ly/3cro6if)查詢。

※.活動海報──

圖：臺北市政府觀光傳播局提供

(中時新聞網)