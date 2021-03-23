為出席6月於英國舉行的7大工業集團（G7）領袖會議，韓國總統文在寅今天偕妻接種AZ疫苗，打完針後表示「完全沒問題」。

AZ疫苗是指英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠合作研發生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。

韓國今天首日開放年滿65歲以上民眾接種疫苗。現年68歲的文在寅與66歲夫人金正淑在早上9時左右抵達首爾市鐘路區衛生所準備施打疫苗。

從青瓦台提供的影片可看到，文在寅伉儷都穿著方便打針的短袖上衣搭配外套，在隨扈陪同下神情自若地完成體溫測量、身分確認、接種前預診等程序。韓聯社報導，在醫護人員要求下捲起袖子後，文在寅表示，醫護人員打針技術很好，「完全沒問題」。

青瓦台在考量6月11日至13日舉行的G7峰會日程後，排定這次文在寅夫婦接種日期。但先前青瓦台發布這項決定時，也表示希望藉此消弭民眾對AZ疫苗的疑慮。

韓國境內至今施打疫苗後出現嚴重異常反應及死亡案例皆為AZ疫苗接種者。AZ疫苗的保護力及可能引發血栓等爭議受到各國質疑，但韓國當局表示，調查結果顯示血栓生成與疫苗無直接關聯，決定繼續使用AZ疫苗。

文在寅22日也在政府會議中表示，許多先前以預防考量停打AZ疫苗的歐洲國家都已重新開始接種；韓國疾病管理廳也確認了AZ疫苗的安全性，將接種對象擴大至65歲以上民眾，呼籲國民配合接種計畫。

除文在寅夫婦外，預定一同出席G7峰會的國家安保室長徐薰、青瓦台發言人姜(王民)碩等9名官員也都在今天完成接種。

韓國截至今天凌晨零時累計68萬1443人接種疫苗，出現異常反應共9804件，其中多為肌肉痠痛、發燒等輕微症狀，累計89件疑似為過敏反應；16件死亡案例中，15件已經當局調查判定與疫苗無關。（編輯：馮昭）1100323

(中央社)