黃敬平也意外發現自己的車有重複繳費部分，也能一查就知。(蔡依珍攝)

桃園市議員黃敬平23日爆料，桃園市交通局停車資訊網只要輸入車號就能查詢未繳費資訊，立意良善，但不用輸入任何個人資料驗證，意外成為「抓猴」利器，行車時間地點全都錄，對比已繳費都有隱匿，未繳費者一目了然，且不少人都已設定自動繳費，等於停車資訊會維持一段時間，要求趕緊把漏洞補起來。

交通局長劉慶豐坦言建置時未考慮周延，認為不會有其他人幫忙繳費，將立即修正，朝隱匿地點方式辦理。

「桃園市交通局也能幫忙抓姦！」黃敬平在交通局工作報告時指出，桃園市交通局停車資訊網可查詢溢繳及未繳資料，重複繳費部分也能一查就知，立意良善，但他接獲徵信業者爆料，網站成「抓猴」利器，只要輸入車號，不用經過任何驗證，停車日期、時間、地點、格位和總停車時數一目了然，全都條列式陳列。

黃敬平說，現今許多民眾都採信用卡自動扣款，未到結帳日不會立即消除，等於一個月的資訊都會顯示在上，只要固定每月查詢一次，就能掌握行蹤。

黃敬平說，不只徵信業者按讚，檢警調查緝時也多善加利用，可從停車區位路徑研判軌跡，他認為交通局的大數據遭不當利用，戕害個資，強調已繳費資訊都有隱匿部分資訊，未繳費應該也要部份隱匿，或是要輸入出生年月日或身分證字號驗證身分，「不要阿貓阿狗都能查！」大聲疾呼把漏洞補起來。

(中時 )