32歲女星徐凱希從節目《我愛黑澀會》藝名鴨子出道，曾參加《超級星光大道》首季選拔榮獲第11名，現在為節目《天才衝衝衝》助理主持。看似順遂的星途，其實曾長達半年沒收入，原來她當時不小心嘲笑經紀人的本名，遭到對方冷凍、拒幫接任何工作。

徐凱希在節目《11點熱吵店》表示，曾經合作過的朋友主動連絡她，希望能有機會再一起拍戲，但對方劈頭就問：「你最近很忙是不是？」徐凱希頓時覺得摸不著頭緒，因為當時明明沒有很忙碌，朋友卻說：「可是你經紀人跟我說你的檔期很滿」讓她越聽越覺得不對勁。

徐凱希仔細想想，驚覺自己原來不小心得罪經紀人，由於她都叫對方英文名字，並不清楚中文名，某次和經紀人到機場準備到外地工作時，忽然聽到機場廣播說了一個比較鄉土味的名字，徐凱希忍不住笑出聲音，馬上跟經紀人分享：「你剛剛有聽到嗎？有人的名字叫OOO耶！」好死不死那正是經紀人的中文本名，不小心誤踩地雷，導致經紀人懷恨在心，從原本的朋友相處模式開始走調，變得處得不愉快，經紀人甚至封殺她，擋掉許多工作機會。

所幸徐凱希挺過風波，最近接下節目主持《天才衝衝衝》、《Game什麼東西》和《小姐姐開房間》等，也是《娛樂百分百》狼人殺單元的常見嘉賓，感情方面也認愛經營海鮮產銷的賓士男友，事業、愛情均得意。

(中時新聞網)