國道三號橋下彰化市寶廍路無名鐵橋為一座60、70年歷史的簡易鐵橋，橋寬僅5米5，形成交通瓶頸，來往大型車輛無法會車。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

立委黃秀芳（右二）、三河局局長白烈燑（右三）與地方人士到場聽取鐵橋拓寬改建工程簡報。（立委服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號下方平面道路連結彰化市寶廍路與國聖路的無名鐵橋，成為水防道路交通瓶頸多年，亦長期困擾地方居民，經立委黃秀芳（前排右二）多次居中協調，爭取到三河局編列經費進行改建拓寬工程，預計6月動工，明年農曆年前完工。（立委服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

經濟部水利署第三河川局編列4400萬元經費，將老舊的簡易便橋鐵橋改建擴寬。（翻攝簡報／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號和美交流道開通後，烏溪堤後防汛道路成為重要的交通便道，來往車輛眾多，但連結彰化市寶廍路、國聖路間的無名鐵橋卻成為長久來的交通瓶頸，立委黃秀芳多次居中協調爭取，水利署三河局同意編列4400萬元進行整建拓寬工程，明年完工後交由彰化市公所進行維護管理，盼讓交通往來更便捷暢通。

立委黃秀芳、彰化市長林世賢、三河局局長白烈燑23日至現場會勘，並聽取三河局針對鐵橋拓寬改建工程進行簡報；連結彰化市至伸港鄉的烏溪堤後防汛道路，全長13公里，但這座無名鐵橋已有60、70年歷史，橋長32公尺、橋寬僅5.5公尺，早已不符交通需求，往來大型車輛行經此處得費時相互停等，長期來造成交通堵塞，困擾附近居民。

白烈燑表示，新設計的橋梁寬度11.5公尺、長度40公尺，可同時容納雙向會車；預計5月辦理發包，最快6月即可開工，工期6個月，預計明年農曆年前竣工。完工後除可提供地方安全的通行空間，亦可增加大竹排水通水斷面，本次橋梁改建工作，藉由中央及地方攜手合作，帶動地方繁榮，讓居民有更加舒適友善河川空間。

黃秀芳表示，2019年就曾接獲市民陳情，多次召開現勘、協調會，然而大竹區域排水管理、及道路主管單位彰化縣政府都無法提出配套改善，讓問題延宕至今，感謝第三河川局及彰化市公所傾聽民意，再後續編列經費及維護管理分工，改善無名鐵橋交通瓶頸的問題，讓地區居民及用路人更安全。

(中時 )