國道三號和美交流道開通後，烏溪堤後防汛道路成為重要的交通便道，來往車輛眾多，但連結彰化市寶廍路、國聖路間的無名鐵橋卻成為長久來的交通瓶頸，立委黃秀芳多次居中協調爭取，水利署三河局同意編列4400萬元進行整建拓寬工程，明年完工後交由彰化市公所進行維護管理，盼讓交通往來更便捷暢通。
立委黃秀芳、彰化市長林世賢、三河局局長白烈燑23日至現場會勘，並聽取三河局針對鐵橋拓寬改建工程進行簡報；連結彰化市至伸港鄉的烏溪堤後防汛道路，全長13公里，但這座無名鐵橋已有60、70年歷史，橋長32公尺、橋寬僅5.5公尺，早已不符交通需求，往來大型車輛行經此處得費時相互停等，長期來造成交通堵塞，困擾附近居民。
白烈燑表示，新設計的橋梁寬度11.5公尺、長度40公尺，可同時容納雙向會車；預計5月辦理發包，最快6月即可開工，工期6個月，預計明年農曆年前竣工。完工後除可提供地方安全的通行空間，亦可增加大竹排水通水斷面，本次橋梁改建工作，藉由中央及地方攜手合作，帶動地方繁榮，讓居民有更加舒適友善河川空間。
黃秀芳表示，2019年就曾接獲市民陳情，多次召開現勘、協調會，然而大竹區域排水管理、及道路主管單位彰化縣政府都無法提出配套改善，讓問題延宕至今，感謝第三河川局及彰化市公所傾聽民意，再後續編列經費及維護管理分工，改善無名鐵橋交通瓶頸的問題，讓地區居民及用路人更安全。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。