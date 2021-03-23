台南消防局第2大隊與麻豆新樓醫院合作，辦理辦理靜脈注射實務訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南消防局第2大隊與麻豆新樓醫院合作，辦理辦理靜脈注射實務訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南消防局第2大隊與麻豆新樓醫院合作，辦理辦理靜脈注射實務訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南消防局第2大隊與麻豆新樓醫院合作，辦理辦理靜脈注射實務訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於人口高齡化的趨勢及疾病型態的多變，隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，到院前緊急救護也成為消防人員重要的勤務之一，台南市政府消防局為了持續強化救護技術員的救護訓練，消防局第2大隊於23日上午時段與麻豆新樓醫院臨床教學研究中心、麻豆新樓醫院急診科辦理靜脈注射實務訓練。

麻豆新樓醫院院長劉啓擧表示，此次消防局第2大隊與麻新醫院合作辦理精進消防人員救護實務訓練，除了可強化消防人員救護技術外，更可藉由參訪醫院本身醫療能力，讓消防人員更瞭解救護醫療後端的運作，讓第一線執行救護的消防人員能串接整體醫療技術。

本次藉由課室教學瞭解靜脈注射技巧與困難注射時臨床實務，並透過模型教具練習能正確執行靜脈注射技術，亦藉由親身體驗增進EMT人員靜脈注射能力，並提升自信心。

課程也包含急重症醫療照護特色參訪，藉此促進救護技術員與急診醫護人員的交流，增進緊急救護技術員與醫療體系彼此的認識與認同，台南市消防之友會第2辦事處胡處長正德也頒發新樓醫院感謝狀。

第2救災救護大隊大隊長丁春能表示，到院前緊急救護的處置，如果可以即時處理得當，於醫院接手後可以更快速幫助病患做後續緊急的醫療處置，有效提升患者的癒後生活，對於民眾也是一大益處，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。

(中時 )