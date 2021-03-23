四月兒童節連續假期將於下週登場！為慰勞大家平日上班的辛苦、假期只想放鬆吃美食，北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌－TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推優惠吸客，廣邀民眾到店享口福！

TGI FRIDAYS「狂歡慶連假」促銷，集結2款人氣肉類主餐，憑出示提及活動的訊息畫面，即可享指定餐點買一送一優惠，包含4/2（五）全系列炭烤豬肋排買一送一、4/3（六）與4/4（日）消費任2杯飲品（不含續杯性飲品），可享肋眼牛排買一送一。鎖定家庭客，Roadhouse德州鮮切牛排獻上4/4（日）兒童節限定「過關斬價PK賽」活動，憑出示官方粉絲專頁的通關護照畫面到店，單筆消費滿$1200元，小朋友則可與店員PK抽牌比大小，如數字大於店員者即免費獲得兒童餐乙份（價值180元～290元不等）；數字小於店員者仍可享兒童餐半價優惠，PK賽限定12歲以下的小朋友參加，邀請爸爸媽媽們帶著家中寶貝到店玩遊戲、享優惠。

今年兒童節巧遇復活節，Texas Roadhouse民生店鎖定親子族群，於節日前一天4/3（六）推出節慶限定版的「小小牛仔體驗營」，活動特別結合復活節象徵性的彩蛋，讓小朋友們發揮創意，繪出專屬自己、獨一無二的彩蛋，也讓孩子們親手製作麵包及創意調飲，另外還提供專屬名牌、獨家贈品、兒童餐點免費兌換券、客製化結業贈書等多項好禮，邀全家大小一同歡慶兒童節。

(工商 )