跟著優人雲腳貓空，噤聲徒步，感受自己與大地的對話

【旅遊經 編輯部報導】

貓空於去(2020)年度榮獲交通部觀光局評為臺灣經典小鎮之一，臺北市觀傳局結合當地的在地力、文化力與宗教力等三力，串接在地的觀光系統並吸引國內外遊客前來旅遊，今年規劃5場活動，包括3月「春之行〜跟著優人雲腳貓空」，4月「茶之味〜貓空品茗香」，5月「祈福趣〜貓空山林走透透」，7月「夜觀星〜夜玩台北尋找貓空最亮的那顆星」，8月「童樂會〜動物野餐派對會」。

民眾參與跟著優人雲腳貓空

神舞律動_學習放空自我

民眾擊鼓感受三貓在地文化力

其中「跟著優人、雲腳貓空」是臺北市推動「三貓」行銷計畫的首發活動，活動由臺北市政府觀光傳播局主辦、優人神鼓協辦，預計透過4梯次深度導覽活動，並透過貓空整體行銷計畫，讓民眾體驗優人神鼓山上劇場的文化力。此次舉辦的導覽活動，首場已於上週六（20日）登場，錯過的民眾下週六（27日），還有上下午2梯次可參與。

臺北市觀傳局劉奕霆局長表示，之所以將「優人雲腳」的體驗活動安排在「走靜貓空」的系列之首，一方面滿足民眾在新冠肺炎後疫情時期，亟欲走向戶外接近大自然；二方面新春剛過，藉由「走春」的習俗，期待大家在新的一年都能健康平安；同時，優人神鼓的創作基地位於木柵老泉里的山上劇場，正可以感受三貓地區的文化力。

「雲腳」是優人的訓練方式之一，走路時，把心放在步伐中，學習由內而外的靜心，將心性回歸到簡單與寧靜，訓練自我當心靜的時候，就會聽到鳥叫蟲鳴，看到樹葉隨風擺動，感受到大自然與自己的對話。

導覽將由優人的鑼聲引領，參與民眾噤聲徒步，由貓空纜車站出發，行經樟湖步道、茶園，約50分鐘後抵達老泉里優人山上劇場，在奉茶及劇場導覽後，民眾體驗了優人的訓練生活「神舞律動」與「擊鼓」，並品嚐優人團員手作的輕食點心。錯過20日場次的民眾，本週(3月27日)的「春之行-跟著優人雲腳貓空」、4月24日的「茶之味-貓空品茗香」活動，將與在地臺北市貓空休閒產業社區發展協會合作，透過民眾參與茶席品茗及體驗茶風味餐，推廣貓空茶山特色，預計於3月底前結合線上銷售平台推出貓空一日遊品茗套裝行程。相關活動報名方式及商圈優惠活動、貓空旅遊資訊等最新消息，可至「走靜貓空」活動網頁（https://maokong.travel.taipei），或台北旅遊網官網（https://www.travel.taipei）查詢！

圖片：臺北市政府觀光傳播局提供

(中時新聞網)