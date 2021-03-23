Fitbit 與藍牙防丟器品牌Tile 攜手合作，為所有 Inspire 2 裝置開放 Tile 的藍牙尋找技術，從此以後 Fitbit Inspire 2 愛用者再也不必擔心找不到手環。這項技術結盟也象徵著 Tile 正式跨足穿戴式裝置市場，並向所有 Inspire 2 的用戶提供免費的 Tile 尋找功能。

Inspire 2 的現有用戶將從本週開始，陸續透過 Fitbit 應用程式接獲系統提示，只需要依據提示更新Fitbit App，就能自動啟動 Tile 應用程式的下載步驟，並額外享有 Tile 的便利尋找功能。所有新的 Inspire 2 裝置，都可以體驗使用 Tile 的尋找技術。

Google 集團 Fitbit 產品管理總監 Larry Yang 表示：「有了 Tile 技術， Inspire 2 除了易於使用的活動和睡眠追蹤功能，也將一併獲得更多方便且實用的工具。很高興這次可以與 Tile 攜手合作，確保用戶不必再為找不到手環而煩心，能更專注於日常運動跟養成規律的健康習慣；未來也考慮將 Tile 的尋找技術引進其他 Fitbit 裝置當中。」

Tile 執行長 CJ Prober 表示：「Fitbit 致力於協助大家都能享受更健康、精神洋溢的生活，而最好的辦法就是確保用戶能迅速找到運動智慧手環的位置。Tile 的尋找技術可以直接透過 Fitbit Inspire 2 操作，使用者不必擔心遺漏任何步驟。穿戴式裝置亦是本公司新增支援的領域，也使得我們原先支援耳機與筆記型電腦的服務生態系更加完善、豐富。」目前Tile 已有 20 多家合作夥伴，共同將失物尋找技術普及應用於音訊、旅行、智慧家居和 PC 等產品類別。

在Inspire 2用戶升級支援Tile尋找功能後，假使用戶在家中找不到 Inspire 2，可利用 Tile 應用程式予以定位。萬一用戶找不到 Inspire 2，裝置也不在藍牙訊號範圍內，還可以利用 Tile 應用程式查看裝置最後出現的位置，或利用 Tile 的全球網路進行定位。此外，只要 Inspire 2 透過藍牙與手機連線，即使手機設定靜音，用戶還是可以透過 Inspire 2 讓手機轉為響鈴模式。而 Tile 還具有智慧警示功能，當用戶出門運動散步忘記戴上 Fitbit Inspire 2 時，都能接獲 Tile 應用程式的主動提醒（該功能需額外訂閱 Tile Premium 會員功能）。

整合了 Tile 的技術，再度提升了運動智慧手環 Inspire 2 的實用性，進一步協助用戶養成各種健康習慣。Inspire 2 內建 Fitbit 用戶熟悉的多種健康運動功能，如活動區間分鐘數 AZM、20 種目標導向運動模式、進階睡眠工具、全天候心率追蹤，並具備10 天電池續航力。運動智慧手環附贈 Fitbit Premium 免費一年試用期，提供更多專業支援與指導，幫助用戶獲取循序漸進的健身和營養計畫、數百種健身課程、正念冥想功能以及量身訂做的洞察報告，協助用戶達成最終目標。

Fitbit Inspire 2 內建 Tile 功能，於 Fitbit.com 和各大零售商通路的售價為新台幣 3,298元。如需詳細資訊，敬請造訪官網。Tile Premium 則可在 Tile 應用程式當中訂購，售價為新台幣 100 元/月或 1,000 元/年。

(科技)